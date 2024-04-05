الامم المتحدة "قلقة" بشأن استخدام اسرائيل للذكاء الاصطناعي في حرب غزة

شفق نيوز/ أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الجمعة، عن القلق البالغ حيال معلومات عن استخدام الجيش الإسرائيلي للذكاء الاصطناعي في حرب غزة.

وقال غوتيريش إن هذه "التكنولوجيا ينبغي توظيفها للخير وليس للقتل".

وأوضح غوتيريش للصحفيين "يساورني قلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن حملة القصف التي يشنها الجيش الإسرائيلي تشمل الذكاء الاصطناعي كأداة لتحديد الأهداف، ولاسيما في المناطق السكنية المكتظة بالسكان، مما أدى إلى ارتفاع مستوى الخسائر في صفوف المدنيين".

وكان نص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دان "استخدام إسرائيل أسلحة متفجرة ذات أثر واسع النطاق في مناطق غزة المأهولة" واستخدام الذكاء الاصطناعي "للمساعدة في عملية اتخاذ القرار العسكرية" باعتبار أن ذلك "قد يساهم في جرائم دولية".

وأشار الأمين العام إلى أن "الحرب في غزة هي من أكثر النزاعات فتكا بالمدنيين وبعمال الإغاثة"، مضيفا أن "الحملة العسكرية الإسرائيلية خلال الأشهر الستة الماضية جلبت القتل والدمار للفلسطيين في غزة".

ودعا إلى "تحول في الاستراتيجية وليس فقط خطوات متفرقة بشأن فتح معبر للمساعدات هنا أو هناك".

وعن اعتراف إسرائيل بالخطأ في مقتل عمال المطبخ العالمي، أوضح غوتيريش أن "ذلك لا يغني عن وجوب النظر في النظام الذي يسمح بوقوع هذه الأخطاء ووجوب تغييرها."".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الجمعة أنه كان يستهدف "مسلحا من حماس" عندما قتل سبعة عاملين إنسانيين في قطاع غزة الاثنين، وأقر بأنه اقترف سلسلة "أخطاء فادحة" وانتهاكات للقواعد الخاصة به.