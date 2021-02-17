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الامم المتحدة: توزيع اللقاحات ضد كورونا يتم بشكل غير عادل

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-17T16:31:54+0000
الامم المتحدة: توزيع اللقاحات ضد كورونا يتم بشكل غير عادل

شفق نيوز/ أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاربعاء، أن توزيع اللقاحات ضد عدوى فيروس كورونا في العالم يتم بشكل "غير عادل وغير متساو".

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، عن غوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم، قوله إن "130 دولة لم تتلق جرعة واحدة من اللقاح"، لافتاً إلى أنه "في هذه اللحظة الحرجة، تعد المساواة في اللقاح أكبر اختبار أخلاقي أمام المجتمع العالمي".

وقال غوتيريش: "يجب أن نسعى جاهدين لضمان حصول جميع الناس في كل مكان على فرصة التطعيم في أسرع وقت ممكن.. ومع ذلك، كان توزيع اللقاحات متفاوتًا وغير عادل إلى حد كبير".

وشدد غوتيريش على أنه إذا سُمح للفيروس بالانتشار في البلدان النامية، فإنه "سيتحور مرارا وتكرارا".

وأوضح غوتيريش إلى أن ذلك قد يؤدي إلى حقيقة أن "الوباء قد يستمر لفترة طويلة جدا".

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