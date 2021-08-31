الامم المتحدة تحذر من كارثة انسانية في افغانستان

شفق نيوز/ حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الثلاثاء من كارثة إنسانية وشيكة في أفغانستان، داعياً دول العالم الى تقديم مساعدات مالية عاجلة في أعقاب رحيل القوات الأميركية من هذا البلد.

وقال غوتيريش في بيان، اوردته وسائل اعلام غربية واطلعت عليه وكالة شفق نيوز "أحث جميع الدول الأعضاء على تقديم كل ما بوسعهم من أجل شعب أفغانستان الذي يمر في أصعب الأوقات".

ودعا إلى "توفير التمويل في الوقت المناسب وبشكل مرن وكامل".

وكان غوتيريش قد دعا مؤخرا الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي إلى اجتماع لمناقشة الوضع الفوضوي في أفغانستان.

وندد غوتيريش بالتفجيرات التي وقعت الخميس في مطار كابل وأسفرت عن مقتل العشرات، من بينهم 12 جنديا أميركيا، وأعلن تنظيم داعش خراسان مسؤوليتها عنها.

وقال في بيان حينها إنه رغم أن هذه الحوادث "تسلط الضوء على الوضع المضطرب على الأرض في أفغانستان، إلا أنها أيضا تعزز تصميمنا بينما نواصل تقديم المساعدات العاجلة في جميع أنحاء البلاد لدعم الشعب الأفغاني".