الاعتراف بدولة فلسطين على طاولة البرلمان البلجيكي

شفق نيوز- بروكسل

أعلن البرلمان البلجيكي، اليوم الخميس، عن مناقشة قضية الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، من قبل أعضاء لجنة العلاقات الخارجية، وهي خطوة تعتبرها عدة أطراف سياسية وحقوقية في بلجيكا ضرورية لوضع حدّ لحالة الجمود الدبلوماسي ودعم الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

ومع اقتراب انعقاد اجتماع اللجنة، يتزايد الترقب حول ما إذا كانت بروكسل ستنتقل من مرحلة الإدانة اللفظية إلى الفعل السياسي المؤثر.

وطالبت منظمة العفو الدولية، يوم أمس الأربعاء، الحكومة الفيدرالية وأعضاء مجلس النواب في بلجيكا باتخاذ خطوات عاجلة وملموسة لإجبار إسرائيل على إنهاء ما تعتبره المنظمة "إبادة جماعية" تمارس ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، بحسب إذاعة "أر.تي بي" البلجيكية.

وقالت المديرة العامة لفرع المنظمة في بلجيكا الفرنكوفونية، كارين تيبو: "نحن لا نطالب ببيانات شجب، بل بإجراءات قوية وعاجلة. رسالتنا موجهة لبلجيكا، وللمجتمع الدولي أيضاً، وخاصة لحلفاء إسرائيل، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء".

ويأتي هذا التحرك من "العفو الدولية" في وقت يتزايد فيه الضغط الدولي على الحكومات الأوروبية لمراجعة علاقاتها مع إسرائيل، وسط تقارير أممية ومنظمات حقوقية تتحدث عن كارثة إنسانية غير مسبوقة في غزة.