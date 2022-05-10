الاستخبارات الأمريكية: تنظيم القاعدة سيشكل خطراً على أفغانستان خلال عام واحد

شفق نيوز/ حذر مدير وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية الجنرال سكوت بيريير، يوم الثلاثاء، من اعادة تنظيم القاعدة تجميع صفوفه وتحوله إلى خطر يهدد أفغانستان خلال عام واحد.

وقال بيريير خلال المؤتمر السنوي للاستخبارات والأمن القومي، "ربما يكون التقييم الحالي متحفظًا بشأن بناء بعض القدرات لتهديد أمريكا على الأقل في غضون عام إلى عامين".

وضم المؤتمر عدداً من المسؤولين الأمنين والاستخباراتيين الذين حذروا جميعا من أن تنظيم القاعدة قد يعيد تجميع نفسه داخل أفغانستان في غضون عام إلى عامين، مشيرين إلى أن بعض أعضاء التنظيم قد عادوا بالفعل إلى البلاد.

وفي وقت سابق من هذا العام، قال مسؤولون كبار في البنتاغون، إن تنظيم القاعدة يمكن أن يتشكل في غضون عامين، ثم أبلغوا المشرعين بعد سقوط الحكومة الأفغانية أنهم يراجعون الجدول الزمني.

ويعتبر المسؤولون الأمريكيون، أن حركة طالبان لديها قدرة محدودة للسيطرة على حدود أفغانستان.

وعلى الرغم من تعهد طالبان في اتفاق السلام المبرم في شباط/ فبراير 2020 مع الولايات المتحدة بعدم السماح للجماعات الإرهابية باستخدام أفغانستان، فقد أوضح المحللون أن مثل هذه الوعود تبدو فارغة.

من جانبه قال نائب مدير وكالة المخابرات المركزية ديفيد كوهين، إن الجزء الصعب من الجدول الزمني هو معرفة متى سيكون لدى تنظيم القاعدة أو فرع الدولة الإسلامية في أفغانستان "القدرة على ضرب أمريكا" قبل اكتشافهما.

وقال كوهين إن وكالة المخابرات المركزية كانت تراقب عن كثب "بعض التحركات المحتملة للقاعدة في أفغانستان".

ولم يحدد كوهين أعضاء معينين في القاعدة عادوا إلى أفغانستان منذ سقوط الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة، لكن رئيس الأمن السابق لأسامة بن لادن أمين الحق الذي خدم مع بن لادن خلال معركة تورا بورا شوهد في شريط فيديو وهو يعود إلى أفغانستان الشهر الماضي.

وصرح كوهين بأن وكالة المخابرات المركزية يجب أن تزيد من اعتمادها على جمع المعلومات الاستخبارية من بعيد، فيما يسمى بعمليات عبر الأفق.

وأضاف أن الوكالة تأمل في القيام بعملها خاصة في إعادة بناء شبكات العناصر الاستخبارية بالقرب من أفغانستان.

وفي حديثه في المؤتمر نفسه، صرح أفريل هينز، مدير المخابرات الوطنية، بأن أفغانستان ليست أكبر تهديد إرهابي يواجه الولايات المتحدة، لأن اليمن والصومال وسوريا والعراق تشكل أيضًا تهديدات أكبر.