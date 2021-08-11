الاستخبارات الأمريكية تحذر: طالبان يمكنها السيطرة على العاصمة الأفغانية خلال 90 يوما

شفق نيوز/ قالت مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية، يوم الأربعاء، إن جهاز الاستخبارات في تقييمه للوضع في أفغانستان يرى أن حركة "طالبان" يمكنها عزل العاصمة كابول خلال 30 يوما والسيطرة عليها في غضون 90 يوما.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، طلب عدم الكشف عن هويته، أن التقييم الجديد جاء نتيجة للمكاسب الميدانية السريعة التي حققتها "طالبان" في جميع أنحاء البلاد.

وتأتي هذه التصريحات في ظل احتدام المواجهات بين القوات الحكومية الأفغانية ومسلحي حركة "طالبان"، التي تمكنت في الأسابيع الأخيرة من تحقيق مكاسب والسيطرة على عواصم 9 ولايات من أصل 34 ولاية.