الاستخبارات الإسرائيلية ترصد خفض مستوى التأهب لدى إيران وحزب الله

شفق نيوز/ نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، يوم السبت، عن خمسة مسؤولين إسرائيليين أن تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية تشير إلى أن "حزب الله" وإيران قد خفضا مستوى التأهب في وحدات الصواريخ والقذائف الخاصة بهما.

وأوضح المسؤولون، للصحيفة الامريكية، أن إسرائيل تعتقد أن الرد الذي تقوده إيران، والذي تأخر بالفعل على ما يبدو عدة مرات، قد يحدث في وقت لاحق.

وحذر المسؤولون من أن تقييماتهم قد تتغير بسرعة مع تسارع الأحداث، مشيرين إلى أن المعلومات الاستخباراتية تتغير بشكل متكرر.

وذكروا أن "من المعروف أن إيران وحزب الله يقيمان الموقف باستمرار" وفقًا للتطورات على الأرض.

في السياق نفسه، أفادت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين أميركيين وإيرانيين وإسرائيليين، أن إيران قد تؤجل ردها المرتقب على إسرائيل، بهدف منح الوسطاء مزيدًا من الوقت للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة.

وفي وقت سابق اليوم، وجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رسالة تحذيرية صارمًا إلى إيران و"الميليشيات التي تدعمها"، مشددًا على ضرورة عدم اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تعرقل المفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار في غزة.