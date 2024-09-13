الاستخبارات التركية تقتل مسؤول مخيم "مخمور" في العراق

شفق نيوز/ أفادت وكالة "الأناضول" التركية، يوم الجمعة، بمقتل مسؤول مخيم "مخمور" الذي يقطنه عناصر حزب العمال الكوردستاني وعوائلهم في العراق، بعملية استخبارية.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها، إن الاستخبارات التركية نفذت عملية في الأراضي العراقية قتلت خلالها مسؤول مخيم مخمور "آزاد أقينجي" المدرج في "النشرة الحمراء" على قائمة المطلوبين.

وأشارت المصادر إلى أن أقينجي، تم قتله في عملية استهدفته بشكل مباشر في منطقة مخمور شمالي العراق، على بعد 160 كيلومتراً من الحدود التركية.

وتنفذ تركيا عمليات عسكرية ضد حزب العمال الكوردستاني في العراق وسوريا وإيران.