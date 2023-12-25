الاستخبارات التركية تقتل قيادياً "عمالياً" في السليمانية

شفق نيوز/ أفادت وكالة "الأناضول" التركية، يوم الاثنين، بمقتل قيادي في حزب العمال الكوردستاني بعملية أمنية في إقليم كوردستان.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها إن "جهاز الاستخبارات التركي تمكن من قتل (أردينج بولجال) الملقب بـ(علي خبات) القيادي في تنظيم بي كي كي في عملية أمنية شمال العراق".

وبحسب ما ذكرته المصادر، فإن "بولجال" عمل مسؤولاً عن تقديم التدريب العسكري والإيديولوجي ضمن التنظيم، وكان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية في مدينة كركوك العراقية.

وأضافت المصادر أن بولجال تم قتله في عملية أمنية بمنطقة السليمانية بالإضافة إلى أعضاء آخرين في التنظيم.