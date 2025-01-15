الاستخبارات التركية تغتال قيادياً بحزب "بجاك" الكوردي الإيراني بعملية في السليمانية

شفق نيوز/ أفاد مصادر أمنية تركية، يوم الأربعاء، باغتيال أحد القياديين في حزب "الحياة الحرة" الكوردي الإيراني ومساعده بعملية في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر أمنية قولها، إن الاستخبارات التركية اغتالت "إسلام دوتكانلو" أحد قياديي حزب "الحياة الحرة" الكوردي الإيراني "بجاك" المرتبط بحزب العمال الكوردستاني، مع حارسه الشخصي في عملية نوعية بمحافظة السليمانية.

وبينت المصادر أن الاستخبارات التركية رصدت موقع "دوتكانلو" وحارسه "أكام شاهي" في ريف منطقة بنجوين التابعة للسليمانية، ونفذت عملية نوعية ضده حيث تم قتلهما، مشيرة إلى أن حزب "بجاك" هو ذراع الحزب العمال الكوردستاني في إيران.

وأضافت المصادر أن حارسه الشخصي الإيراني الجنسية "شيفان جيا"، الملقب بـ"أكام شاهي"، كان ينشط في صفوف الحزب بإيران ولفترة في ولاية هكاري التركية قبل أن يفر إلى السليمانية، أثناء تنفيذ عملية أمنية في المنطقة.