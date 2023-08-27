الاستخبارات التركية تعلن "تصفية" قيادي في حزب العمال داخل العراق

شفق نيوز/ أعلنت السلطات التركية، يوم الأحد، عن قتل أحد القياديين في حزب العمال الكوردستاني بعملية نفذتها الاستخبارات داخل الأراضي العراقية.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن الاستخبارات التركية قتلت "قدري إنجو" المعروف بضابط البريد للتنظيم بين العراق وسوريا، والذي كان يؤمن مرور المجموعات التي ستنفذ عمليات ضد القوات التركية في منطقة عمليات "المخلب" بكارا وزاب ومتينا وحفتانين.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها، إن "إنجو" التحق بحزب العمال الكوردستاني عام 2006، وتلقى تدريبات في منطقة زاب بشمالي العراق.

وبين عامي 2015 و2017، عمل "إنجو" كحارس شخصي لدوران قالقان، ليستلم في عام 2018 مهمة ضابط البريد بين العراق وسوريا.

وبحسب الأناضول؛ أشارت المصادر إلى أن عملية قتل "إنجو"، جرت في منطقة كارا في اقليم كوردستان العراق.