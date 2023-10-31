الاستخبارات التركية تعلن تصفية قيادي عمّالي في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ تمكنت الاستخبارات التركية من تحييد مسؤول ما يسمى "الشؤون اللوجستية والمالية" في تنظيم PKK في منطقة ميتينا في اقليم كوردستان العراق بعد عملية أمنية معقدة.

وحيّد جهاز الاستخبارات التركية الثلاثاء، عدداً من عناصر تنظيم PKK، على رأسهم ما يسمى بـ"مسؤول الشؤون المالية واللوجستية" في منطقة متينا في اقليم كوردستان العراق.

وتمكنت الاستخبارات التركية، في إطار عمليات "المخلب-القفل"، وبعد عملية أمنية شاركت فيها عناصر ميدانية، من تحييد المدعو حسين بيران الذي يتخذ من اسم "جاهد أكتاي" اسماً حركياً.

وتوصلت الاستخبارات إلى معلومات تُفيد بأن المدعو " أكتاي" يعمل على تأمين الذخائر والأسلحة من أجل استخدامها ضد القوات التركية الفاعلة في المنقطة.

ووضعت الاستخبارات "أكتاي" على رأس قائمة الاستهداف، وصنفته الأجهزة الأمنية التركية في وقت سابق على القوائم البرتقالية للأشخاص المطلوبين.

وفي هذا الإطار جرى تكيف عدد من عناصر الاستخبارات العاملين في الميدان لمتابعة تحركات "أكتاي"، وبعد عملية أمنية محكمة، جرى الكشف عن موقعه وتحييده برفقة عناصر آخرين والأسلحة والذخائر التي جمعوها.

والتحق "أكتاي" بحزب العمال الكوردستاني عام 2008، وانتقل إلى جبال قنديل في اقليم كوردستان العراق حيث يتخذه العماليون مقرا في الفترة 2009-2012.

وفي عام 2018 ترقى اكتاي إلى ما يسمى برتبة قائد وحدة في منطقة مخمور، وفي عام 2019 أصبح مسؤولاً عما يسمى بـ"الشؤون اللوجستية والمالية" في منطقة ميتينا في اقليم كوردستان العراق.