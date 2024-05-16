الاستخبارات التركية "تحيد" اثنين من حزب العمال في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء التركية، يوم الخميس، بـ"تحييد" اثنين من عناصر حزب العمال الكوردستاني في إقليم كوردستان العراق.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها، إن الاستخبارات التركية علمت أن العضوين في حزب العمال الكوردستاني "أحمد بايار"، الملقب بـ"طوفان كوجر"، و"أحمد إبراهيم الأحمد"، الملقب بـ"مروان زارافان"، تلقيا تعليمات بالتسلل إلى منطقة تواجد قواعد القوات المسلحة التركية.

وأضافت المصادر أن الاستخبارات التركية نفذت عملية نوعية في منطقة هاكورك شمالي العراق، حيدت خلالها "بايار، والأحمد".

وأشارت إلى أن "بايار" انضم إلى حزب العمال الكوردستاني عام 2012، وعمل في سوريا سابقاً، كما عمل حارساً شخصياً لأعضاء رفيعي المستوى في الحزب، أما "الأحمد" وهو سوري الجنسية فانضم إلى الحزب عام 2014، وتلقى تدريبات في معاقل الحزب بجبال قنديل في إقليم كوردستان عام 2017.

وتنفذ تركيا عمليات ضد حزب العمال الكوردستاني الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بعدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

ويتخذ الحزب من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.