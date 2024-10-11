الاستخبارات الاميركية: تقديراتنا أن خامنئي لم يقرر استئناف برنامج السلاح النووي

شفق نيوز/ قال متحدث باسم وكالة الاستخبارات الاميركية، يوم الجمعة، إن تقديرات واشنطن تشير إلى أن المرشد الاعلى في ايران اية الله علي خامنئي لم يقرر استئناف برنامج السلاح النووي، بحسب وكالة "رويترز".

ونقلت الوكالة أيضاً عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن "واشنطن تعتقد أن إيران لم تقرر تصنيع أسلحة نووية رغم نكساتها الاستراتيجية الأخيرة".

وقال مسؤول بارز في إدارة الرئيس جو بايدن، "نراقب جميعا البرنامج النووي الإيراني بعناية شديدة".