"الاسايش" تقبض على أحد عناصر داعش في ريف ديرالزور

شفق نيوز/ ألقت قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا (الأسايش)، يوم الجمعة، القبض على أحد عناصر تنظيم داعش خلال عملية أمنية نفّذتها بريف دير الزور.

وقال فرهاد شامي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" يوم الجمعة في تغريدة له على تويتر إن "الوحدات الخاصة في الأسايش (H.A.T) اعتقلت عضو في خلية لتنظيم داعش بالقرب من منطقة الصالحية بريف دير الزور، وصادرت سلاح رشاش ومخازن وهواتف نقالة بالإضافة إلى معدات أخرى كانت بحوزته".

وذكر شامي أن "العملية الأمنية نجحت بدعم عبر المراقبة الجوية من قوات التحالف الدولي"، موضحا أن المعتقل كان ينشط في استهداف الحواجز الأمنية والتخطيط لعمليات الاغتيال .