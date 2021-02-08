الاسايش تفكك عبوتين ناسفتين زنة 40 كغم في ريف دير الزور

شفق نيوز/ أعلن المركز الاعلامي لقوى الامن الداخلي في شمال وشرق سوريا "الأسايش"، يوم الاثنين، عن تفكيك عبوتين ناسفتين في بلدة السحر شمال شرقي مدينة دير الزور.

وذكر المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "بلاغاً تقدم لقواته من أحد المواطنين مفاده وجود جسمين مشبوهين بجانب الطريق العام في بلدة السحر"، موضحا أن "قواتنا سارعت بالتنسيق مع فريق هندسة الألغام بالتواجد في المكان المذكور، وقامت بفرض طوق أمني وتحويل حركة المواطنين لسلامتهم ، ليباشر أعضاء فريق الهندسة بالفحص والكشف عن محتواهما ليتبين أنهما عبوتين ناسفتين تم صنعهما يدوياً وينفجران بالتحكم عن بُعد".

وأضاف ، أن" العبوتين كانتا تحتويان على 20 كغ من مادة الTNT في كل واحدة ،وتم تفكيكهما وإزالتهما دون أي خسائر تُذكر".

يشار إلى أن قوات الاساييش فككت العديد من العبوات والألغام على خلفية تلبيتها لبلاغات المواطنين.