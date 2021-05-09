"الاسايش" تعتقل 4 عناصر بداعش في ريف دير الزور

شفق نيوز/ ألقت الوحدات الخاصة في قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا، يوم الأحد، القبض على 4 عناصر من داعش في منطقة الشحيل بالريف الشرقي لدير الزور.

وذكرت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "وحدات الأسايش الخاصة (H.A.T) اعتقلت اربعة أشخاص كانوا ضمن خلية نشطة تابعة لداعش وتنفذ الاغتيالات في المنطقة من ضمنها عمليات الاغتيال التي تطال المدنيين ووجهاء العشائر وقوات سوريا الديمقراطية والقوى الأمنية".

واعتقلت قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا "الاسايش" أول أمس الجمعة، أربعة أشخاص من خلايا داعش النائمة في بلدة الزر بريف ديرالزور الشرقي.