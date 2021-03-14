"الاسايش" تستولي على مستودعات الذخيرة لداعش في دير الزور

شفق نيوز/ أفاد المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا "الاسايش" بأن قواته عثرت على مستودعات أسلحة و مواد متفجرة في دير الزور.

وذكر المركز أن "قوات الاسايش الخاصة (H.A.T) تمكنت فجر اليوم الأحد 14 مارس / آذار من العثور على مخابئ ومستودعات أسلحة تعود لداعش بريف دير الزور.

وأكد المركز بأن قواتهم الخاصة "الهات " قامت بمداهمة المستودع الكائن في بلدة أبو خشب بديرالزور واستولت على عدد من الأسلحة والذخائر (حشوات قواذف آر بي جي عدد 17 -كبسولة قاذف آر بي جي عدد 26

-قنابل صنع محلي عدد 23 -لغم أرضي صنع محلي عدد 2 -قاذف اربي جي عدد 1-هاون عدد 3 -حزام ناسف عدد 5 - كميات كبيرة من مادة ال TNT شديدة الانفجار.

ويذكر أن قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا قتلت والي دير الزور الأمني و مرافقيه في عملية خاصة في 12 آذار الجاري .