الازمة الاقتصادية تمنع الادارة الذاتية من فرض حظر تجوال لمواجهة كورونا

شفق نيوز/ شهدت مناطق شمال وشرق سوريا في الآونة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في الإصابات بفيروس كورونا، وسعت خلية الأزمة في الادارة الذاتية جاهدة لفرض حظر تجوال على المنطقة بعد اعياد نوروز، الا ان الازمة الاقتصادية لعبت دوراً بارزاً في إلغاء جميع القرارات المتعلقة بفرض حظر جديد.

وقالت الناطقة الرسمية باسم لجنة الصحة للادارة الذاتية، وعضو خلية الأزمة في القامشلي، روجين أحمد، لوكالة شفق نيوز "نتيجة ارتفاع المخطط البياني لعدد الإصابات والوفيات بكورونا في المنطقة، سعينا كخلية الأزمة في الادارة الذاتية لفرض حظر جديد على المنطقة".

وأضافت "كنا نتوقع زيادة حالات الاصابة خلال احتفالات اعياد نوروز، ألا ان المخطط البياني لعدد الاصابات تقلص بشكل تدريجي"، مشيرة الى ان "السبب الرئيسي والاهم الذي شكل عائقاً أمامنا لفرض حظر التجوال هو الوضع الاقتصادي والازمة المعيشية التي يعاني منها سكان شمال وشرق سوريا، بسبب ارتفاع الدولار الاميركي وهبوط الليرة السورية معه".

ونوهت أحمد بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية في الاماكن العامة وخاصة في احتفالات فصل الربيع والاعراس وتحت خيم العزاء.

وفرضت الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حظراً كلياً للتجوال لأول مرة في مناطقها بتاريخ 23 آذار 2020، كما وانهت الحظر الكلي والجزئي في مناطقها بتاريخ 4 شباط 2021.