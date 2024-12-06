الاردن يغلق معبر "جابر" مع سوريا

شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية الاردني مازن الفراية، يوم الجمعة، إغلاق معبر "جابر" الحدودي المقابل لمعبر نصيب السوري.

وذكرت وكالة الأنباء الاردنية "بترا"، أن "الإغلاق جاء بسبب الظروف الأمنية المحيطة في الجنوب السوري".

وبموجب القرار، فإنه سيتم السماح للأردنيين والشاحنات الأردنية بالعودة إلى أراضي المملكة، فيما ستمنع حركة المرور للمغادرين إلى الأراضي السورية.

وقال وزير الداخلية الاردني، إن "الأردن يتابع التطورات الجارية في سوريا، بينما تستمر القوات المسلحة بتأمين الحدود".

ومنذ قرابة اسبوع، شنت فصائل المعارضة السورية المسلحة هجوماً كبيراً على قوات النظام في حلب وحماة وتمكنت من السيطرة على المدينتين، بحسب المرصد السوري، في حين يؤكد الإعلام السوري الرسمي أن قواته من زالت موجودة في مدينة حماة.