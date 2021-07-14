الاردن تبدي استعدادها لعلاج مصابي "فاجعة الناصرية"

شفق نيوز/ أبدت المملكة الاردنية، يوم الاربعاء، استعدادها لاستقبال وعلاج مصابي حريق مستشفى عزل مصابي كورونا في محافظة ذي قار.

وقالت الخارجية العراقية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الوزير فؤاد حسين تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأردنيّ أيمن الصفدي، مُعزياً بحادثة الحريق المُروع الذي وقع مساء الاثنين بمستشفى "الإمام الحسين" بمحافظة ذي قار ، والذي أسفر عن إستشهاد وإصابة العشرات".

وأوضح البيان أن الصفدي، "حمل بحزنٍ ومواساة تعازي الملك عبدالله الثاني لحكومة وشعب العراق"، مبينة أنه "قدّم صادق تعازيه لذوى الشهداء الأبرياء".

وأكد الصفدي، وفق البيان، "تضامن حكومة وشعب المملكة الأردنيّة الهاشميّة مع حكومة وشعب العراق في مُواجهة هذا الحادث الأليم"، مبدياً "استعداد مستشفيات المملكة الأردنيّة لاستقبال الجرحى، و تقديم أي مساعدة مطلوبة".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية في وقت سابق اليوم الأربعاء بأن حصيلة حادثة حريق مستشفى الإمام الحسين لعزل مصابي كورونا في محافظة ذي قار بلغ 60 ضحية.