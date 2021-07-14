سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الاردن تبدي استعدادها لعلاج مصابي "فاجعة الناصرية"

Category: عربي ودولي

Date: 2021-07-14T09:30:01+0000
الاردن تبدي استعدادها لعلاج مصابي "فاجعة الناصرية"

شفق نيوز/ أبدت المملكة الاردنية، يوم الاربعاء، استعدادها لاستقبال وعلاج مصابي حريق مستشفى عزل مصابي كورونا في محافظة ذي قار.

وقالت الخارجية العراقية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الوزير فؤاد حسين تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأردنيّ أيمن الصفدي، مُعزياً بحادثة الحريق المُروع الذي وقع مساء الاثنين بمستشفى "الإمام الحسين" بمحافظة ذي قار ، والذي أسفر عن إستشهاد وإصابة العشرات".

وأوضح البيان أن الصفدي، "حمل بحزنٍ ومواساة تعازي  الملك عبدالله الثاني لحكومة وشعب العراق"، مبينة أنه "قدّم صادق تعازيه لذوى الشهداء الأبرياء".

وأكد الصفدي، وفق البيان، "تضامن حكومة وشعب المملكة الأردنيّة الهاشميّة مع حكومة وشعب العراق في مُواجهة هذا الحادث الأليم"، مبدياً "استعداد مستشفيات المملكة الأردنيّة لاستقبال الجرحى، و تقديم أي مساعدة مطلوبة".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية في وقت سابق اليوم الأربعاء بأن حصيلة حادثة حريق مستشفى الإمام الحسين لعزل مصابي كورونا في محافظة ذي قار بلغ 60 ضحية.

 

related

"مؤامرة معقدة للاطاحة بالملك".. معلومات استخبارية تكشف ما يجري بالأردن

Date: 2021-04-03 19:17:53
"مؤامرة معقدة للاطاحة بالملك".. معلومات استخبارية تكشف ما يجري بالأردن

اعادة إعمار آثار "الربيع العربي" تحتاج تريليون دولار

Date: 2019-07-10 22:47:23
اعادة إعمار آثار "الربيع العربي" تحتاج تريليون دولار

أول تصريح رسمي لإسرائيل عقب محاولة الانقلاب في الأردن

Date: 2021-04-04 14:56:13
أول تصريح رسمي لإسرائيل عقب محاولة الانقلاب في الأردن

اطلاق نار على سياح في الأردن

Date: 2019-08-24 12:20:41
اطلاق نار على سياح في الأردن

الأمير حمزة بن الحسين في تسجيل صوتي: "لن ألتزم بالأوامر"

Date: 2021-04-05 07:40:59
الأمير حمزة بن الحسين في تسجيل صوتي: "لن ألتزم بالأوامر"

الأردن يعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

Date: 2020-03-02 15:12:23
الأردن يعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

الديوان الملكي الأردني يصدر بياناً بشأن مصير الأمير حمزة

Date: 2021-04-05 16:57:31
الديوان الملكي الأردني يصدر بياناً بشأن مصير الأمير حمزة

بلد عربي يواجه البطالة بخدمة الزامية وفق معايير جديدة

Date: 2020-09-06 19:21:11
بلد عربي يواجه البطالة بخدمة الزامية وفق معايير جديدة