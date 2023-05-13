"الارتياح" يسود محادثات هاتفية ايرانية سعودية

شفق نيوز/ استعرض وزيرا خارجية إيران والسعودية في اتصال هاتفي، آخر تطورات التوافقات المشتركة بين البلدين في بكين، وفق مانشرته، اليوم السبت، وسائل إعلام إيرانية.

وقالت وسائل الإعلام الإيرانية، إن وزير الخارجية الايراني حسين عبد اللهيان أعرب في هذه المكالمة الهاتفية التي جرت مساء الجمعة مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، عن ارتياحه للتقدم المحرز في التوافقات التي تم التوصل إليها بين جمهورية إيران الإسلامية والمملكة العربية السعودية، بما في ذلك اجتماع وزيري خارجية البلدين وإعلان اتفاقية استئناف العلاقات، وإيفاد فرق فنية لإعادة فتح السفارات والقنصليات العامة.

ونقلت عن عبد اللهيان قوله، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية اتخذت الاستعدادات اللازمة لافتتاح ممثلياتها السياسية والقنصلية في السعودية رسمياً.

واعتبر عبد الهيان، جدول زيارات ولقاءات المسؤولين ووزيري خارجية البلدين لعواصم كل منهما الآخر، مؤشرا على عزم الطرفين على التعاون ورسم العلاقات المناسبة.

من جانبه أكد وزير الخارجية السعودي خلال المكالمة الهاتفية على نظرة الرياض الإيجابية لمستقبل العلاقات بين البلدين والجهود المبذولة لتطويرها وتعزيزها وقال: لقد اتخذنا خطوات جيدة في الشهرين الماضيين وان تمسكنا بالتوافقات التي تم التوصل إليها مؤشر لعزمنا الجاد.

وأعرب فيصل بن فرحان عن امله بان يتمكن سفيرا البلدين بعد مباشرة عملهما من تسهيل سبل التعاون الثنائي.