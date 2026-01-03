الادعاء العام الأميركي: مادورو وزوجته سيحاكمان على أراضينا

شفق نيوز- واشنطن

أكدت المدعية العامة الأميركية باميلا بوندي، يوم السبت، أن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، سيحالان قريبا إلى المحكمة الأميركية بموجب التهم الموجهة إليهما.

وكتبت بوندي منشوراً على حسابها في منصة إكس: "لقد تم توجيه الاتهام لنيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس في المحكمة الجنائية للمنطقة الجنوبية لولاية نيويورك".

وأضافت: "ووجهت لمادورو تهم تتعلق بالتآمر للإرهاب المتعلق بالمخدرات، والتآمر لاستيراد الكوكايين، وحيازة الرشاشات والأجهزة التدميرية، والتآمر لحيازة الرشاشات والأجهزة التدميرية ضد الولايات المتحدة".

وتابعت: "سيواجهان قريبا القصاص الكامل للعدالة الأميركية على الأراضي الأميركية وفي المحاكم الأميركية".

كما شكرت الرئيس الأميركي دونالد ترمب والقوات العسكرية الأمريكية "على العملية البارعة والناجحة لإلقاء القبض على اثنين من المتاجرين الدوليين المزعومين بالمخدرات".

وأعلن ترمب اليوم السبت القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقله إلى خارج البلاد، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة نفذت "ضربة واسعة النطاق" في فنزويلا.