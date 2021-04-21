الادارة الذاتية تمدد الحظر الكلي والجزئي للوقاية من كورونا

شفق نيوز/ مددت الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم الأربعاء، حظر التجوال الكلي والجزئي للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقال المجلس التنفيذي في الادارة الذاتية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الحظر الكلي سيطبق في إقليم الجزيرة والطبقة، في حين سيكون الحظر جزئياً في باقي المناطق، واعتباراً من 23 نيسان الجاري ولغاية 29 منه".

واضاف "سيتم اغلاق كافة المعابر الحدودية التابعة للادارة الذاتية باستثناء الحالات الانسانية والمرضى والطلبة والحركة التجارية".

واستثنى المجلس محال بيع المواد الغذائية والخضروات من الحظر الكلي على ان تفتح في الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الخامسة عصراً، مشيرا الى ان الحظر يستثني ايضاً المشافي والصيدليات والمنظمات الانسانية والاعلاميين والافران ومحطات الوقود، فيما يقتصر عمل المطاعم على الطلبيات الخارجية فقط.

واشار الى تسهيل حركة المزارعين والايدي العاملة مع الالتزام بقواعد الوقاية الصحية والتباعد الاجتماعي، واغلاق كافة مؤسسات الادارة الذاتية باستثناء الدوائر التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار بالعمل.

وفرضت الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حظر تجوال كلي على كافة مناطقها في 13 نيسان الجاري ولمدة عشرة ايام.