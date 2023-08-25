الاحتياطي الفدرالي الأمريكي: معدلات التضخم بصدد الانخفاض ومستعدون لرفع نسب الفائدة

شفق نيوز / كشف رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، اليوم الجمعة، أن معدلات التضخم في الولايات المتحدة بصدد الانخفاض، لكنه بيّن أن "ما زال ينبغي فعل الكثير بشأن ذلك".

باول أشار في كلمته أمام الاجتماع السنوي لحكام البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنغ إلى أن الانخفاض الذي سجلته معدلات التضخم جاء نتيجة تأثيرات عدة عوامل، مبيناً بالقول إنه "ما زال ينبغي فعل الكثير للتوصل إلى خفض الأسعار".

وقال "ما زال هدفنا خفض نسبة التضخم إلى مستوى 2 في المائة"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "التوازن في سوق العمل في الولايات المتحدة بدأ يتحقق ولكنه غير كاف بعد، وان الهيئة مستعدة لرفع نسب الفائدة إذا لزم الأمر".

في السياق أوضح باول بأن العودة إلى نسبة 2% من التضخم تتطلب قدرا من النمو.

وتابع إن "خفض التضخم على نحو مستدام سيتطلب فترة من النمو الاقتصادي"، لافتاً إلى ان تباطؤ سوق العمل الذي ما زال مشدودا مع بقاء معدل البطالة منخفضاً عند حوالي 3.6 في المائة.