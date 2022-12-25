الاحتجاجات الإيرانية.. الأمن يعتقل 4 محرضين رئيسيين

شفق نيوز/ افادت وسائل اعلام ايرانية، يوم الاحد، بان سلطات الأمن اعتقلت 4 من المحرضين الرئيسيين على ما وصفتها بـ"أعمال الشغب" في البلاد، وذلك في أعقاب الاحتجاجات الاخيرة.

وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" أن "جهاز مخابرات شرطة طهران أعلن عن اعتقال 4 أشخاص يعتبرون من الفاعلين الأساسيين، وقادة تخريب الأمن والتحريض على أعمال الشغب".

وكان المدعي العام في العاصمة الإيرانية طهران، علي القاصي مهر، قد أعلن في وقت سابق، عن إصدار أحكام بالسجن بحق 400 شخص، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وقال القاضي الإيراني إنه "تم الحكم على 160 شخصا في طهران بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و10 سنوات، وحُكم على 80 شخصا بالسجن لمدد تتراوح بين 2 و5 سنوات، ‌وحُكم على 160 شخصا بالسجن لمدة تصل إلى عامين، وحُكم على 70 شخصا بغرامات مالية".

واندلعت احتجاجات على مدى 7 أسابيع في إيران في أعقاب وفاة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاما، أثناء احتجاز شرطة الأخلاق الإيرانية لها.

وأظهرت الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة أميني في 16 سبتمبر تحدي العديد من الشباب الإيراني القيادة الدينية للبلاد، والتغلب على الخوف الذي خنق المعارضة في أعقاب ثورة عام 1979.

وقالت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، إنها ستحاول إخراج إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة والمكونة 45 عضوا بسبب إنكار الحكومة لحقوق المرأة والقمع الوحشي للاحتجاجات.

وبدأت إيران للتو فترة مدتها 4 سنوات في اللجنة التي تجتمع سنويا في شهر مارس من كل عام وتهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.