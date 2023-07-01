الاحتجاجات الفرنسية بيومها الرابع.. ألف موقوف وعشرات الإصابات

شفق نيوز / أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، يوم السبت توقيف نحو ألف شخص في جميع أنحاء البلاد، وذلك خلال ليلة رابعة من أعمال الشغب التي اندلعت إثر مقتل القاصر "نائل" برصاص شرطي خلال تدقيق مروري بنانتير في ضواحي باريس الثلاثاء الماضي.

وأقدمت السلطات الفرنسية، على نشر 45 ألف شرطي وعنصر أمن وبعض المركبات في جميع المدن التي تشهد احتجاجات صاخبة، لاحتواء أعمال العنف.

وتعرضت مدن فرنسية عدة، لأعمال شغب، لليوم الرابع على التوالي، بدأت منذ لحظة مقتل القاصر نائل (17 عاما)، وهو من أصل جزائري مغربي، برصاص شرطي خلال تدقيق مروري.

وتسببت أعمال العنف، التي أُضرمت خلالها النيران في بعض المباني والسيارات بالإضافة إلى نهب بعض المحال، في وضع الرئيس إيمانويل ماكرون في أكبر أزمة خلال فترة رئاسته منذ احتجاجات السترات الصفراء التي اندلعت في 2018.

واندلعت الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد في مدن مثل مرسيليا وليون وتولوز وستراسبورغ وليل بالإضافة إلى باريس، حيث قُتل الشاب.

في السياق، تعرضت مطاعم ماكدونالدز للحرق، كما دمرت مكتبة ميتز-بورني جراء تعرضها للحرق أيضاً.

إلى ذلك، أكد عمدة بلدية مدينة ميتز اليميني أن هناك "نقصا كبيرا" لقوات الأمن والشرطة "في مواجهة مئات الجانحين"، مشيراً إلى أن "رجال الإطفاء، باتوا ضحايا شهب حارقة".