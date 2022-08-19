الاتفاق النووي.. مقترح أوروبي برفع العقوبات والافراج عن مليارات الدولارات الايرانية

شفق نيوز/ كشفت مصادر مطلعة، يوم الجمعة، عن المقترح الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي بين ايران والقوى الدولية العظمى والذي انسحبت منه امريكا في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

ويتضمن المقترح وفقاً لمصادر أوردتها قناة "الجزيرة" الفضائية الممولة قطيرا، "4 مراحل وفترتين زمنيتين كل منهما 60 يوما".

وقالت المصادر، إن "اليوم الأول بعد توقيع الاتفاق سيشهد رفع العقوبات عن 17 بنكا و150 مؤسسة اقتصادية، وستبدأ طهران كذلك بالتراجع التدريجي عن خطواتها النووية".

وأوضحت أن "تنفيذ الاتفاق سيتزامن مع الإفراج عن 7 مليارات دولار من أموال إيران في كوريا الجنوبية". وتابعت المصادر، "خلال 120 يوما من توقيع الاتفاق ستصدر إيران 50 مليون برميل نفط يوميا كجزء من آلية التحقق".

ولفتت الى ان "الاتفاق المقترح ينص على دفع واشنطن غرامة مالية في حال انسحبت مجددا من الاتفاق النووي".