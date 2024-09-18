الاتصالات اللبنانية تتهم إسرائيل بتفجيرات "اللاسلكي"

شفق نيوز/ اتهمت وزارة الاتصالات اللبنانية، يوم الأربعاء، إسرائيل بأنها وراء تفجيرات أجهزة الاتصالات اللاسلكية "Icom V82" التي يستخدمها عناصر من حزب الله، وأدوت بحياة 14 شخصاً وإصابة المئات.

وقالت الوزارة في بيان، إن "أجهزة Icom V82 التي تم تفجيرها، لم يتم شراؤها عن طريق الوكيل، ولم يتم ترخيصها من قبل وزارة الاتصالات، علماً أن الترخيص يتم بعد أخذ موافقة الأجهزة الأمنية".

وقتل اليوم 14 شخصاً وأصيب المئات في لبنان إثر موجة تفجيرات ضربت أجهزة اتصالات لاسلكية كانت بحوزة عناصر من حزب الله.

وجاء ذلك بعد يوم واحد من مقتل 12 شخصاً وإصابة أكثر من 2800 آخرين بانفجارات أجهزة "بيجر" يستخدمها عناصر حزب الله أثناء تواجدهم في أماكن متفرقة، بعضها عامة، داخل لبنان.

وخلقت الهجمات فوضى عارمة في شوارع لبنان، وأعلنت بعدها حالة استنفار كبيرة داخل مؤسسات الرعاية الصحية، بحسب موقع "الحرة".

ودانت العديد من الدول والمنظمات الهجوم الذي نُسب إلى إسرائيل، وأكدت وكالات أنباء دولية ومسؤولون أميركيون صلة جهاز "الموساد" الإسرائيلي به، فيما لم تعلق إسرائيل على المسألة.

وهجمات الأربعاء، بحسب إعلان وزارة الاتصالات اللبنانية، وكما أظهرت صور من مواقع الحوادث المتزامنة، أصابت أجهزة راديو من نوع "Icom" وهي أجهزة اتصالات لاسلكية تُستخدم حالياً في مجالات متنوعة، أغلبها مدنية.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، قالت إن الأجهزة التي انفجرت من نوع "آيكوم"، مشيرة إلى حوادث مثل وقوع انفجار داخل سيارة في جديدة مرجعيون بالقرب من المدافن، وإصابة شخصين بانفجار جهاز على طريق حوش الغنم في بلدة علي النهري في البقاع.

ماذا نعرف عن الجهاز؟

وتختلف أنواع أجهزة "آيكوم" بحسب الاستخدامات، وحاجة الزبائن إليها، وحتى أماكن تواجدها.

فمثلاً، هناك أجهزة يستخدمها الهواة يطلق عليها "راديو هام HAM"، الغرض منها إجراء اتصالات قصيرة المدى وبعيدة المدى، بحسب الموقع الإلكتروني لشركة "آيكوم" الأميركية، وهي فرع للشركة الأم التي تأسست عام 1964 في مدينة أوساكا اليابانية.

وتختص "آيكوم" بتصميم وهندسة وتصنيع معدات راديو الحالة الصلبة المدمجة، لاستخدماها في صناعة أجهزة الراديو.

ومنذ إنشائها، توسع خط إنتاج الشركة ليشمل معدات ومنتجات الاتصالات القائمة في الصناعات البحرية والطيران والهواتف البرية المتنقلة وأجهزة الاستقبال واسعة النطاق.

ويُستخدم الجهاز في الاتصالات البريّة والبحرية والجوية.

وهيمنت شركة "آيكوم" على سوق أجهزة الراديو المحمولة للاتصالات الجوية، إذ تتيح للطيارين البقاء على اتصال مع برج المراقبة وتنفيذ مهامهم دون الحاجة لتشغيل المحرك.

وكذلك، تعد أجهزة الراديو المثبتة داخل الطائرات من تخصصات "آيكوم" حيث تتميز أحدث سلسلاتها بسهولة الاستخدام والتكنولوجيا المتقدمة.

وبرياً، تستخدم منتجات "آيكوم" في النطاق العسكري والسلامة العامة، بالإضافة لأجهزة ثنائية الاتجاه تُستخدم في الأعمال اليومية كالمتاجر.

أما بحراً، فيستخدم الكثير من البحّارة التجاريين ومالكي القوارب أجهزة الراديو البحرية من "آيكوم" لسهولة استخدامها. وتشمل هذه المعدات أجهزة إرسال واستقبال طويلة المدى (SSB) للاتصالات من السفينة إلى الشاطئ وأجهزة الاتصالات البحرية القصيرة المدى (VHF).

وتقدم بعض منتجات "آيكوم" خدمتي الإرسال والاستقبال بتقنية "VHF" التي تحتوي على نظام التعقّب "GPS" ونظام التحكم اللامركزي (DSC).

وبمجرد البحث عن أجهزة "آيكوم" المختلفة عبر الإنترنت، على منصة "يوتيوب" مثلاً، سنجد عشرات، وربما مئات الفيديوهات، التي تشرح تفاصيل عن منتجات الشركة والفروق بين نوع وآخر، وأيضاً استخداماتها، خصوصاً أنها شائعة الاستخدام بين الهُواة وليس فقط المتخصصين بأعمال الطيران والبحرية والصحة.