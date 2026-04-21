الاتحاد الأوروبي يوسع العقوبات على إيران

شفق نيوز- بروكسل

أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، توسيع العقوبات على إيران لتشمل "انتهاكات حرية الملاحة".

وقالت مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن القتال إذا استؤنف الليلة سيكون ثمن ذلك كبيراً لكل الأطراف.

وأشارت الى أهمية انعقاد جولة المفاوضات المنتظرة في إسلام آباد.

وفي شأن آخر، أكدت كالاس، عدم وجود دعم كافي من الدول الأعضاء لتعليق اتفاق الشراكة مع إسرائيل.

وأكد وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، وجود جهود حثيثة لإقناع إيران بالمشاركة في الجولة الثانية للمفاوضات مع أميركا.

وفي صباح اليوم، أكد التلفزيون الإيراني، عدم ذهاب أي وفد إيراني إلى إسلام آباد سواء كان رئيسياً أم تمهيدياً، حتى الآن، نافيا التقارير الإعلامية عن وصول وفد إيراني إلى باكستان أو تحديد موعد لأي اجتماعات.

وأفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصدر باكستاني، بوقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد يشارك شخصياً أو عبر الإنترنت في حال التوصل إلى اتفاق خلال المحادثات الجارية.

وذكر المصدر أن "الأجواء إيجابية وأن المباحثات تسير وفق الجدول الزمني المحدد، في ظل مؤشرات على تقدم في النقاشات".