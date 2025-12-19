الاتحاد الأوروبي يمنح أوكرانيا 90 مليار يورو

شفق نيوز- بروكسل

أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، يوم الجمعة، الموافقة على تقديم دعم بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا للفترة الممتدة بين عامي 2026 و2027.

يذكر أن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك قال إن زعماء دول الاتحاد الأوروبي اتفقوا في قمة في بروكسل يوم أمس الخميس على العمل على خيار تمويل أوكرانيا في عامي 2026 و2027 من خلال استخدام الأصول الروسية المجمدة بدلا من اللجوء إلى الاقتراض المشترك من دول التكتل.

وأضاف: "نسعى بالتأكيد لتحقيق انفراجة، وهذا يعني موافقة الجميع على أن الأمر يستحق المحاولة وأن استخدام الأصول الروسية لصالح أوكرانيا سيكون مبررا وجيدا لأوروبا، لكن بعض الدول ستواصل الضغط حتى النهاية لضمان أكبر قدر من الضمانات لمصالحها".

في المقابل، ذكر مسؤول أميركي أن مبعوثاً من الكرملين سيتوجه إلى ولاية فلوريدا الأميركية لمناقشة خطة اقترحتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك في إطار الدبلوماسية المتبادلة مع دفع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب نحو اتفاق محتمل.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي، كيريل ديميترييف، مع مبعوث ترمب، ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأميركي، غاريد كوشنر، في ميامي يوم السبت، وفقا لمسؤول أميركي آخر.

وأطلق ترمب دفعة دبلوماسية مكثفة لإنهاء ما يقرب من أربع سنوات من القتال، لكن جهود واشنطن واجهت مطالب متضاربة بشدة من قبل موسكو وكييف.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء الماضي، من أن موسكو ستسعى لتوسيع مكاسبها في أوكرانيا إذا رفضت كييف وحلفاؤها الغربيون مطالب الكرملين في محادثات السلام.