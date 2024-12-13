الاتحاد الأوروبي يمد جسراً جوياً لنقل مساعدات إنسانية إلى سوريا

شفق نيوز/ أعلنت المفوضية الأوروبية، يوم الجمعة، عن مد جسر جوي لنقل 50 طناً من الإمدادات الطبية إلى سوريا عبر تركيا، كمرحلة أولية.

وقالت المفوضية في بيان إنّه سيتم نقل المواد من مخازن الاتحاد الأوروبي في دبي جواً إلى أضنة في تركيا، لتوزيعها في سوريا "في الأيام المقبلة"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وسيجرى نقل 46 طناً إضافية من إمدادات الإغاثة من مخزون موجود في الدنمارك إلى أضنة، لتوزيعها في سوريا عبر منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" ومنظمة الصحة العالمية.