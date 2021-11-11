سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على تركيا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-11-11T17:01:26+0000
الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على تركيا

شفق نيوز / مدد الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، سريان العقوبات التي فرضها سابقا على تركيا بسبب تنفيذها أعمال تنقيب عن الطاقة في مياه متنازع عليها شرق البحر الأبيض المتوسط، لعام إضافي.

وذكر مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان له أن "بعد مراجعة أطر الإجراءات التقييدية المفروضة ردا على أعمال التنقيب غير القانونية من قبل تركيا، في البحر الأبيض المتوسط، تم تمديد العقوبات لعام آخر حتى 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2022".

وأوضح المجلس، أن "الاتحاد الأوروبي سيظل قادرا على فرض إجراءات تقييدية دقيقة على الشخصيات أو الكيانات المسؤولة عن أنشطة الحفر غير المصرح بها بحثا عن الهيدروكربونات في شرق البحر الأبيض المتوسط أو المشاركة في هذه الأعمال".

وأشار إلى أن "هذه الإجراءات التقييدية تشمل تجميد أصول الشخصيات والكيانات المدرجة في القائمة، فضلا عن حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي بحق الشخصيات المدرجة في القائمة، كما يمنع الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي من إتاحة الأموال للأطراف التي تستهدفها هذه العقوبات".

وفرض الاتحاد الأوروبي العقوبات على تركيا عام 2019 ردا على تنفيذها أعمال التنقيب عن حقول النفط والغاز في المياه التي تعتبرها بروكسل تابعة لقبرص، وهي عضو في التكتل.

related

اوروبا تفرض عقوبات على تركيا

Date: 2020-12-11 04:46:43
اوروبا تفرض عقوبات على تركيا

الاتحاد الأوروبي يخصم من تركيا مساعدات مالية بقيمة 1.2 مليار يورو

Date: 2019-11-05 20:07:05
الاتحاد الأوروبي يخصم من تركيا مساعدات مالية بقيمة 1.2 مليار يورو

الاتحاد الأوروبي يدرس تنفيذ عقوبات على تركيا

Date: 2020-12-07 05:11:26
الاتحاد الأوروبي يدرس تنفيذ عقوبات على تركيا

تركيا ترحب بخطاب تقارب أوروبي وتعترض على انتقادات طالتها

Date: 2021-03-26 05:52:24
تركيا ترحب بخطاب تقارب أوروبي وتعترض على انتقادات طالتها

الاتحاد الأوروبي يدين العملية العسكرية التركية في سوريا

Date: 2019-10-14 17:41:48
الاتحاد الأوروبي يدين العملية العسكرية التركية في سوريا

تركيا تضبط 795 ألف مهاجر غير نظامي في 3 سنوات

Date: 2019-07-30 20:34:10
تركيا تضبط 795 ألف مهاجر غير نظامي في 3 سنوات

وصول سفينتين حربيتين أمريكيتين إلى البحر الأسود

Date: 2021-04-09 14:16:11
وصول سفينتين حربيتين أمريكيتين إلى البحر الأسود

معارك عنيفة بين الجيشين السوري والتركي

Date: 2020-02-20 13:46:18
معارك عنيفة بين الجيشين السوري والتركي