الاتحاد الأوروبي يقر حظراً كاملاً على عبور الغاز الروسي

شفق نيوز- بروكسل

أقر مجلس الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، حزمة عقوبات تستهدف قطاع الطاقة الروسي، حيث شملت الحزمة الجديدة حظرا كاملا على عبور الغاز الطبيعي الروسي عبر أراضي دول التكتل، وذلك اعتبارا من مطلع 2026.

ووفقا لبيان نشره المجلس على موقعه الرسمي، تم وضع "آليات مراقبة وإخطار إضافية لمنع وصول الغاز الروسي إلى السوق الأوروبية في إطار إجراءات العبور".

ويأتي ذلك - في إشارة -إلى الحالات التي يمر فيها الغاز الروسي عبر أراضي الاتحاد الأوروبي متوجها إلى وجهات أخرى دون الدخول إلى السوق الأوروبية.

وشملت الحزمة الجديدة بنودا متعددة، منها الاتفاق على "التخلي التدريجي عن استيراد الوقود الروسي، مع السماح بفترة انتقالية للعقود القائمة حتى الأول من كانون الثاني/ يناير 2028. كما تضمنت الحزمة بندا لـ"تعليق الحظر في حال ظهور مشاكل في الإمدادات".

كما أقر المجلس متطلبات جديدة تلزم "إثبات منشأ الغاز قبل استيراده اعتبارا من كانون الثاني/ يناير 2026".

وكانت موسكو قد حذرت مرارا من أن الغرب ارتكب خطأ جسيما بالتخلي عن شراء مصادر الطاقة الروسية، مشيرة إلى أن الدول التي قاطعت النفط والغاز الروسي تضطر لشرائه بأسعار أعلى عبر وسطاء.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، في كلمة في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، أن نظام الطاقة في بلاده يعد من بين الأكبر عالميا، موضحا أن روسيا تعمل على توسيع استهلاك الغاز محليا، خصوصا في مناطق سيبيريا والشرق الأقصى.

وأضاف أن "روسيا تعيد توجيه صادراتها نحو الشرق الأوسط والشرق الأقصى، بعد تراجع الطلب الأوروبي جراء رفض الغاز الروسي وتفجير خط السيل الشمالي".

ورغم انخفاض الطلب مقارنة بمستويات عام 2019، قال بوتين إن "هذا التحول دفع موسكو للبحث عن أسواق جديدة وبناء شراكات طويلة الأمد".