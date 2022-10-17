الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على "شرطة الأخلاق" ومسؤولين إيرانيين

شفق نيوز/ صادق الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، على قرار فرض عقوبات ضد مسؤولين إيرانيين بينهم قيادات في "شرطة الأخلاق"، بسبب قمع الاحتجاجات الدامية التي تشهدها البلاد منذ أكثر من شهر.

وذكرت وكالة فرانس برس للأنباء، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي صادقوا على قائمة العقوبات التي نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وشملت 11 مسؤولا إيرانيا بينهم وزير الإعلام عيسى زاربور، وأربعة كيانات، وسيخضعون لحظر تأشيرات الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول.

وأبلغت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الصحفيين في وقت سابق، لدى وصولها إلى الاجتماع في لوكسمبورغ "سنعلن حزمة عقوبات اليوم لمحاسبة هؤلاء المسؤولين عن الجرائم الوحشية ضد النساء والشبان والرجال".

وتابعت قولها إن "من بين هؤلاء المدرجين ما يطلق عليها شرطة الأخلاق، وشرطة الأخلاق هي تسمية خاطئة، في الواقع، إذا رأيتم الجرائم المرتكبة هناك".

فيما قال وزير خارجية لوكسمبورغ، جان أسيلبورن، إن عقوبات الاتحاد الأوروبي الإضافية على إيران لن تقتصر على إدراج بعض الأفراد في القائمة السوداء، إذا ثبت تورط طهران في حرب روسيا على أوكرانيا.

وصرح للصحفيين لدى وصوله لحضور الاجتماع "في هذه الحالة، لن تكون معاقبة بعض الأفراد كافية".