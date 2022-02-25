الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على بوتين ولافروف ومسؤولين أمنيين روسيين

شفق نيوز/ اعلن رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، يوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف ومسؤولين أمنيين على قائمة العقوبات.

وقال بوريل بحسب "روسيا اليوم"، "هذه خطوة مهمة.. القادة الوحيدون في العالم الذين فرض عليهم الاتحاد الأوروبي عقوبات هم الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، والآن الرئيس الروسي بوتين".

وصرح جوزيب بوريل بأن "قائمة العقوبات ستشمل كل من يتعاون مع روسيا من بيلاروس".

وأفاد مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن بأنهم سيمنعون وصول روسيا ورؤوس الأموال الروسية إلى أسواق المال الأوروبية.

وأعلن قادة الاتحاد الأوروبي عقب قمة طارئة ليلة الجمعة، عن حزمة ثانية من العقوبات ضد روسيا، على خلفية التطورات التي تشهدها أوكرانيا.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في وقت سابق حزمة من العقوبات ضد روسيا بسبب اعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، شملت أكثر من 300 برلماني روسي، وعددا من المسؤولين، بينهم وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، والمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إضافة إلى رئيسة تحرير شبكة RT مارغاريتا سيمونيان، ومذيع البرامج فلاديمير سولوفيوف.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، تشديد العقوبات ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة التي ينفذها الجيش الروسي في أوكرانيا منذ صباح الخميس، بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

وفي وقت سابق فرضت كذلك الولايات المتحدة واليابان وكندا ودول أخرى عقوبات على روسيا. وتأتي هذه التطورات بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح الخميس، أنه قرر شن عملية عسكرية خاصة لنزع السلاح في أوكرانيا.

وقال بوتين في كلمة ألقاها فجر الخميس، إن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية"، وذلك بعد اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، وتوجه الجمهوريتين بطلب لموسكو من أجل المساعدة لحماية السكان.