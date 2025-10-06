الاتحاد الأوروبي يعلن رغبته بالمشاركة في إدارة غزة ضمن خطة ترمب

كايا كالاس (أ ف ب)

شفق نيوز- بروكسل

أعربت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، يوم الاثنين، عن رغبة التكتل القاري في المشاركة بالسلطة الانتقالية في غزة.

وأضافت كالاس رداً على سؤال عما إذا كان الاتحاد راغباً في المشاركة في "مجلس السلام" المدرج ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوضع حد للحرب في القطاع: "نعم، نعتقد أن لأوروبا دوراً كبيراً، وعلينا أن نكون أيضاً جزءاً" منه.

بدوره، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، إن المرحلة الأولى من خطط ترمب لوقف الحرب في قطاع غزة يجب تنفيذها بحلول مطلع الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، لكنه أضاف أن جميع القضايا الأخرى تحتاج إلى وقت.

وأوضح أن المرحلة الأولى تهدف إلى وقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والسجناء، وضبط النفس في الصراع العسكري، وإدخال الإمدادات إلى غزة، وكلها أمور ممكنة التحقيق.

وتزامنت تصريحات كالاس مع بدء مباحثات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس في شرم الشيخ بمصر اليوم، للبحث في آليات تبادل الرهائن في غزة ومعتقلين في سجون إسرائيل، ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في القطاع.

وتأتي المباحثات التي يشارك فيها كذلك وسطاء من مصر والولايات المتحدة وقطر، عقب موافقة الحركة على الإفراج عن كل الرهائن المحتجزين في القطاع مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين، في إطار خطة للرئيس الأميركي هدفها وضع حد للحرب المتواصلة منذ عامين.

ووافقت حماس وإسرائيل على أساسيات خطة ترامب وإن لم تتفقا على تفاصيلها الرئيسية. وعبر الرئيس الأميركي عن تفاؤله بعد حصوله على دعم الدول العربية والغربية.

وتُعد خطة ترامب أكثر الجهود تقدماً حتى الآن لوقف الحرب الأطول والأكثر تدميراً على الإطلاق في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين الممتد عبر أجيال.

وتتعلق المرحلة الأولى بالإفراج عن رهائن مقابل إطلاق سراح فلسطينيين محتجزين في سجون إسرائيل. وتبقى في غزة 48 رهينة، 20 منهم على قيد الحياة.

ووافقت حماس، يوم الجمعة الماضي، على إطلاق سراح الرهائن وعدد من البنود الأخرى في خطة ترمب لكن ردها تجنب نقاطاً أخرى مثيرة للجدل، مثل الدعوة لنزع سلاحها والتخلي عن السلطة السياسية في قطاع غزة الذي تديره منذ 2007 بعد مواجهات داخلية مع حركة فتح المنافسة.