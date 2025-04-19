الاتحاد الأوروبي يعلق على هدنة بوتين: نأمل أن تكون طويلة الأمد

شفق نيوز/ علقت المفوضية الأوروبية، مساء السبت، على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن هدنة "عيد الفصح" التي تقضي بإقاف مؤقت للحرب مع أوكرانيا، مرجحة الوصول إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد.

وأوضحت المتحدثة باسم هيئة الشؤون الخارجية للمفوضية الأوروبية، أنيتا هيبر، ردا على سؤال لوكالة "نوفوستي" حول هدنة عيد الفصح، قائلة: "أولا، نحتاج إلى رؤية نهاية فعلية للصراع، واتخاذ إجراءات واضحة لوقف إطلاق نار دائم، ويمكن لروسيا أن توقف هذه الحرب في أي وقت إذا أرادت ذلك حقا".

وأضافت في الوقت نفسه أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم أوكرانيا".

وكان الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، قد أشار في وقت سابق من اليوم، إلى أن أوكرانيا مستعدة للالتزام بـ "الهدوء" خلال هدنة عيد الفصح في حال التزام روسيا بها.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن يوم السبت عن هدنة عيد الفصح التي دخلت حيز التنفيذ في الساعة 18:00 بتوقيت موسكو يوم 19 أبريل وتستمر حتى الساعة 00:00 بتوقيت موسكو يوم 21 أبريل.

وأكد أن الجانب الروسي سيلتزم بوقف إطلاق النار، لكن القوات الروسية ستكون على استعداد لصد أي هجوم من الجانب الأوكراني.