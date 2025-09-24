الاتحاد الأوروبي يعترف بضعف قدراته لرصد الطائرات المسيرة

شفق نيوز- متابعة

اعترف مفوض الاتحاد الأوروبي للدفاع والفضاء أندريوس كوبيليوس، يوم الأربعاء، بأن الاتحاد الأوروبي لا يمتلك القدرات الكافية لرصد الطائرات المسيرة.

وقال كوبيليوس: "علينا أن نفهم أننا لا نملك قدرات كافية لرصد الطائرات المسيرة، قد نمتلك قدرات جيدة لرصد المقاتلات والصواريخ، لكن للطائرات المسيرة خصائصها الخاصة، فهي تحلق على ارتفاع منخفض جدا وهي صغيرة جدا"، كما نقل موقع euractiv.

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي يمكنه تحسين قدراته على رصد الطائرات المسيرة بشكل كبير في غضون عام، لكن الأمر سيستغرق وقتا أطول بكثير لإنشاء "شبكة كاملة" (جدار الطائرات المسيرة) في البر والبحر، تكون قادرة على تتبع الأهداف وتدميرها".

ومشروع "جدار الطائرات المسيرة" هو مبادرة مشتركة بين ألمانيا وبولندا وفنلندا ودول البلطيق، تهدف إلى نشر نظام متعدد الطبقات للمراقبة وأنظمة الدفاع الآلي ضد الطائرات المسيرة على طول الحدود مع روسيا، بما في ذلك أوكرانيا، وهو حاليا في مرحلة التطوير واختيار النموذج الأولي.

وذكرت صحيفة "برافدا" السلوفاكية أمس الأول الاثنين، نقلا عن موقع "بوليتيكو"، أن 7 دول أوروبية، وممثلين عن أوكرانيا، والمفوضية الأوروبية، سيناقشون يوم الجمعة تسريع بناء ما يسمى بجدار الحماية من الطائرات المسيرة على طول الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "لم تتم دعوة ممثلي سلوفاكيا وهنغاريا إلى الاجتماع".