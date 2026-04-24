الاتحاد الأوروبي يضع "خطوطاً حمراء" في هرمز: حرية الملاحة غير قابلة للتفاوض

شفق نيوز - بروكسل

جددت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، يوم الجمعة، موقف بروكسل الداعي إلى ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن هذا الملف "غير قابل للتفاوض"، تزامناً مع استمرار اضطراب سلاسل إمداد الطاقة جراء التوترات القائمة بين واشنطن وطهران.

وقالت كالاس في تصريحات صحفية: "يتعين فتح مضيق هرمز دون فرض أي رسوم"، وذلك في رد فعل على إعلان طهران فرض "جبايات" على ناقلات النفط والسفن التجارية المارة عبر المضيق.

وبشأن المفاوضات المرتقبة بين واشنطن وطهران، أكدت المسؤولة الأوروبية على ضرورة أن تشمل أي تسوية "معالجة البرنامج الصاروخي الإيراني ووقف دعم الأذرع الموالية لها في المنطقة".