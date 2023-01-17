الاتحاد الأوروبي يصنف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"

شفق نيوز/ أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يوم الثلاثاء، تأييدها لإدراج الحرس الثوري الإيراني على "قائمة المنظمات الإرهابية"، رداً على "انتهاك" حقوق الإنسان الأساسية في إيران.

وقالت دير لاين للصحفيين على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري "رد فعل النظام الإيراني فظيع ومروع وهم يتعدون على حقوق الإنسان الأساسية".

وأضافت "نتطلع بالفعل إلى جولة جديدة من العقوبات وسأؤيد أيضا إدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية. لقد سمعت العديد من الوزراء يطلبون ذلك وأعتقد أنهم على حق".

ويوم الخميس الماضي، قال وزير الدولة في وزارة الشؤون الخارجية البريطانية ليو دوكيرتي، أمام البرلمان إن بريطانيا تدرس تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"، لكنها لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بهذا الشأن.

وأضاف خلال مناقشة للوضع في إيران دعا خلالها بعض الأعضاء إلى حظر الحرس الثوري "سأكون مخطئا إذا قدمت تكهنات بشأن نتيجة الدراسة التي تجريها الحكومة في الوقت الراهن لهذه القضية، وهي دراسة تُجرى بجدية".