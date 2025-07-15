الاتحاد الأوروبي يصعد ضد إيران بفرض عقوبات على 8 أفراد وكيان

شفق نيوز- بروكسل

أعلن المجلس الأوروبي، يوم الثلاثاء، فرض عقوبات على إيران تشمل 8 أفراد وكيان واحد، لارتكابهم انتهاكات بالوكالة عابرة للحدود.

ونسب بيان للمجلس الأوروبي، إلى المعنيين بالعقوبات، ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خارج إيران، لا سيما عمليات إعدام خارج نطاق القضاء بإجراءات موجزة وتعسفية، بالإضافة إلى حالات اختفاء قسري لأشخاص يُعتبرون معارضين أو منتقدين لإيران، وفق وكالة أنباء "رويترز".

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا "الترويكا الأوروبية"، ستقوم بتفعيل "آلية الزناد"، العودة السريعة لعقوبات الأمم المتحدة على إيران بحلول نهاية آب/ أغسطس المقبل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي قبل ذلك.

وقال مساعد وزير الخارجية الإيرانية، كاظم غريب‌ آبادي، إن أي خطوة أوروبية في هذا الاتجاه ستقابل برد حازم من إيران، محذّرًا من أن تفعيل الآلية سيعني خروج الأوروبيين نهائيًا من دائرة التفاهم مع طهران.