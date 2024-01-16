الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق "بالغ" من القصف الإيراني لأربيل: يزعزع الاستقرار الإقليمي

شفق نيوز/ أكد الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، أنه يشعر بقلق "بالغ" من على أمن واستقرار الشرق الأوسط الذي قد يتأثر بالقصف الإيراني الذي استهدف أربيل عاصمة إقليم كوردستان، فيما أعرب عن استيائه لسقوط ضحايا مدنيين.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق توماس سيلر، في تغريدة على موقع "X"، تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف في المنطقة والذي تسبب في سقوط العديد من الضحايا المدنيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وأضاف "الهجمات الأخيرة ضد سيادة العراق تثير القلق البالغ لما لها من تأثير مزعزع للاستقرار في البلاد وفي المنطقة"، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي "يحث الأطراف الفاعلة في المنطقة على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعمل على وقف التصعيد".

وساعة متأخرة من ليلة أمس الاثنين، شن الحرس الثوري الإيراني قصفاً عنيفاً بصواريخ باليستية استهدف بها مناطق مدنية في أربيل، مما أدى الى سقوط 10 مدنيين بين ضحية وجريح.

وأمر رئيس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة تحقيقية مكونة من خمس شخصيات، على رأسهم مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، للتحقيق في حادث الاعتداء بالقصف الصاروخي الإيراني الذي استهدف مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وأكد الأعرجي، بعد أن اطلع ميدانياً برفقة أعضاء اللجنة التحقيقية، على موقع القصف الإيراني في أربيل، بأن ادعاءات إيران "باستهداف مقر للموساد في المحافظة، لا أساس لها من الصحة".

فيما أعلنت الحكومة المحلية في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الثلاثاء، الحداد العام لمدة 3 أيام على أرواح الضحايا.

واعلن الحرس الثوري مسؤوليته عن الضربات التي استهدفت اربيل، وقال في بيان، إنها جاءت "ردًا على جرائم النظام الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية والتي كانت آخرها مقتل عدد من قادة الحرس بنيران صهيونية تم استهداف مقر تجسسي رئيسي للموساد في إقليم كوردستان وتم تدميره بالصواريخ الباليستية".