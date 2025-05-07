الاتحاد الأوروبي يستعد للرد على ترامب برسوم قيمتها 100 مليار يورو

شفق نيوز/ أفادت وكالة "فرانس برس"، يوم الأربعاء، نقلاً عن دبلوماسيين أوروبيين، بأن الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض رسوم على منتجات أمريكية بقيمة 100 مليار يورو ردا على الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب، في حال فشل المفاوضات.

وأعلن الرئيس الأمريكي فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 20% على معظم الواردات من أوروبا، لكنه علّق تطبيق ذلك حتى تموز/ يوليو المقبل في محاولة للتوصل إلى حل تفاوضي للنزاع التجاري.

في الوقت الحالي ما تزال الرسوم الإضافية الأساسية بنسبة 10% التي أعلنها ترامب مطبقة على السلع التي يصدّرها الاتحاد الاوروبي إلى الولايات المتحدة، بينما تفرض واشنطن على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات الأوروبية رسوما إضافية بنسبة 25%.

ويأمل الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لتجنب حرب تجارية، لكنه يريد أن يكون مستعدا للرد إذا فشلت المفاوضات.

وقال دبلوماسيان أوروبيان إن المفوضية الأوروبية التي تدير السياسة التجارية للتكتل القاري، أبلغت الدول الأعضاء الأسبوع الماضي أنها ستستهدف البضائع الأمريكية بقيمة 100 مليار يورو ردا على الرسوم الإضافية بنسبة 20% إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

ومن المقرر أن يتم نشر القائمة الأولية للمنتجات المستهدفة الخميس. ووفقا لصحيفة فايننشال تايمز، ستشمل القائمة طائرات بوينغ، في حين رفضت المفوضية وبوينغ التعليق على معلومات الصحيفة البريطانية.

وقال المفوض التجاري في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش للبرلمان الأوروبي هذا الأسبوع إن 70% من إجمالي صادرات التكتل تخضع لتعرفات تراوح بين 10% و25%.

وحذر من أنه في ضوء التحقيقات التجارية الجارية في الولايات المتحدة في قطاعات مختلفة مثل الخشب أو الأدوية، فإن "نحو 549 مليار يورو من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة أي ما نسبته 97% من إجمالي" الصادرات، قد تخضع لرسوم.

أعرب المدير العام لشركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات غيوم فوري الثلاثاء عن الأمل في أن تخضع الطائرات التي تصدرها منافستها بوينغ الى أوروبا، لرسوم جمركية إذا طبقت التعرفات التي فرضها ترامب.