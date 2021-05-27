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الاتحاد الأوروبي يرفض الاعتراف بنتائج الانتخابات السورية: تفتقر للمعايير الديمقراطية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-27T17:24:44+0000
الاتحاد الأوروبي يرفض الاعتراف بنتائج الانتخابات السورية: تفتقر للمعايير الديمقراطية

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، عدم اعترافه بنتائج الانتخابات الرئاسية السورية، لافتقارها للمعايير الديمقراطية.

وقال المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، على هامش اجتماع عقده مع وزراء خارجية الاتحاد، إن الانتخابات الرئاسية في سوريا "لا تستجيب لمعايير التصويت الديمقراطي".

وأضاف أن مثل هذه الانتخابات لا تسهم في تسوية النزاعات، وبالتالي فالاتحاد الأوروبي لا يعترف بنتائجها.

يذكر أن اللجنة القضائية العليا للانتخابات في سوريا أعلنت عدم تسجيل أي خرق قانوني مع إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية وبدء فرز الأصوات.

وشارك في الانتخابات مرشحان اثنان إلى جانب الرئيس الحالي بشار الأسد الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز بولاية رابعة مدتها سبع سنوات، ستكون الأخيرة له ما لم يتم تغيير أو تعديل الدستور.

 

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