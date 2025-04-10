الاتحاد الأوروبي يرد بإجراء مشابه بعد تعليق الرسوم الأمريكية

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، تعليق الرسوم الجمركية المضادة على المنتجات الأمريكية لمدة 90 يوماً.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن "الاتحاد الأوروبي سيعلق لمدة 90 يوماً أول إجراءاته المضادة للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وأضافت، "علمنا بإعلان الرئيس ترامب. نرغب في منح المفاوضات فرصة. رغم أننا كنا نعمل على اعتماد إجراءات الاتحاد الأوروبي المضادة التي حظيت بدعم قوي من الدول الأعضاء، فقد قررنا تعليقها لمدة 90 يوماً".

ويأتي تعليق الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية المضادة لمدة 90 يوماً عقب تجميد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطبيق الرسوم الجمركية على عشرات الدول لنفس المدة، مستثنياً الصين من القرار، ومتعهداً برفع الرسوم عليها إلى 125 بالمئة.