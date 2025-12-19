الاتحاد الأوروبي يرحب بقرار إنشاء "مجلس سلام وقوة استقرار" في غزة

شفق نيوز- متابعة

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، يوم الجمعة، بترحيب المجلس الأوروبي بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، الداعي لإنشاء مجلس للسلام وقوة استقرار دولية مؤقتة في إطار خطة إنهاء الصراع في قطاع غزة.

وأكد القادة الأوروبيون، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية، ضرورة التنفيذ الكامل للقرار الدولي، وضمان تحقيق استقرار أمني دائم في القطاع.

واعتمد المجلس الأوروبي، في ختام قمة رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء السبعة والعشرين التي عُقدت في بروكسل، حزمة استنتاجات شاملة تناولت قضايا الشرق الأوسط، والدفاع والأمن الأوروبيين، والإطار المالي متعدد السنوات، إلى جانب ملفات التوسّع والإصلاحات والهجرة وغيرها من البنود.

وجدّد الاتحاد الأوروبي التزامه بحل الدولتين واحترام القانون الدولي، معلنًا استعداده لتعزيز دور بعثاته في رفح والأراضي الفلسطينية، والمشاركة في آليات التنسيق المدني–العسكري.

كما دعا إلى تسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة من دون عوائق، وتمكين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من أداء مهامها، والسماح بدخول المواد الأساسية، إلى جانب دعم جهود إعادة إعمار القطاع والتعافي الاقتصادي، ومساندة السلطة الفلسطينية وبرنامجها الإصلاحي.

وفي ما يخص لبنان، شدّد القادة الأوروبيون على أهمية خفض التصعيد، ودعم الاستقرار وإعادة الإعمار، واحتكار الدولة للسلاح، والتأكيد على دور قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وإدانة الهجمات التي تستهدفها.

أما بشأن سوريا، فقد جدّد القادة الأوروبيون دعمهم لانتقال سلمي وشامل، مع التأكيد على حماية حقوق جميع السوريين، ورفض التدخلات الخارجية، واحترام وحدة البلاد وسيادتها.