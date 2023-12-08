الاتحاد الأوروبي يدرج "قائد القسام ونائبه" على لائحة العقوبات

شفق نيوز/ أدرج الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، اثنين من قادة حماس على قائمته للإرهاب، في أعقاب الهجوم الذي نفذته الحركة في 7 أكتوبر الفائت على إسرائيل.

ووفقا لوكالة رويترز قال الاتحاد الأوروبي إن الشخصين هما محمد الضيف، القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، ونائبه مروان عيسى.

وبموجب القرار، ستجمد أموال القائدين وأصولهما المالية الأخرى في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي اعتباراً من الجمعة.

بدوره؛ عبر مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي عن توقعه أن يتبنى التكتل المزيد من العقوبات ضد حماس في الأسابيع المقبلة.

وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "أنا متأكد من أنه سيتم تبني العقوبات على حماس في الأسابيع القليلة المقبلة، شيء من هذا القبيل".

كذلك كشف دبلوماسي أوروبي لـ"العربية/الحدث" أن الاتحاد يبحث تشديد الإجراءات لتجفيف موارد حماس المالية في أوروبا.

يذكر أن حماس شنت في السابع من أكتوبر هجوماً مباغتاً تسلل خلاله عناصرها إلى قواعد عسكرية إسرائيلية عبر السياج الفاصل، وهاجموا مستوطنات حدودية في غلاف غزة، أدى حسب إسرائيل إلى مقتل نحو 1200 شخص.

فيما ترد إسرائيل منذ ذلك الحين بقصف مكثف على القطاع وعملية برية بوشرت في 27 أكتوبر، ما أسفر حتى الآن عن مقتل 17487 شخصاً، غالبيتهم مدنيون، وفق وزارة الصحة في غزة.