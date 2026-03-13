الاتحاد الأوروبي يحذر أميركا من فرض رسوم جمركية جديدة

شفق نيوز- بروكسل

حذر الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، الولايات المتحدة من "انتهاك" اتفاقية الرسوم الجمركية التي تم إبرامها مؤخراً بين التكتل الأوروبي وأميركا.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد يتوقع من الولايات المتحدة الالتزام الكامل باتفاقية الرسوم الجمركية المبرمة في تموز/ يوليو 2025، والتي تحدد سقف الرسوم الأميركية على واردات الاتحاد الأوروبي بنسبة 15% لمعظم فئات المنتجات.

وأضاف: "لم نتلق أي إشارة عن اعتزام الإدارة الأميركية التراجع عن هذه الالتزامات، والمفوضية سترد بحزم وبشكل متناسب على أي خرق".

وأعلنت الحكومة الأميركية عن تحقيقات في مزاعم وجود فائض في الطاقة الإنتاجية في قطاعات معينة، ما قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية جديدة.

وأوضح المتحدث أن الاتحاد الأوروبي يشارك واشنطن مخاوفها، لكنه لا يعتبر نفسه مصدر المشكلة.

وقال: "يشارك الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة قلقها بشأن فائض الطاقة الإنتاجية الهيكلي في الاقتصاد العالمي".

وتابع: "ومع ذلك، فإن مصادر هذا الفائض محددة بدقة، وهي لا تقع في أوروبا.. الاتحاد الأوروبي اقتصاد قائم على السوق، يتميز بأسواق مفتوحة وسياسات شفافة. ولذلك، لا يعتبر الاتحاد نفسه مساهما في فائض الطاقة الإنتاجية الهيكلي، بل شريكا في معالجة التشوهات العالمية".

وقد انتقد الاتحاد الأوروبي مراراً وتكراراً فائض الطاقة الإنتاجية الصيني الذي يشوه السوق، لا سيما في مجالات التقنيات النظيفة والمركبات الكهربائية.