الاتحاد الأوروبي يحذر إسرائيل من العزلة الدولية بسبب غزة

شفق نيوز/ حذر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، يوم الخميس، إسرائيل من أن استمرارها بانتهاك القانون الدولي في قطاع غزة، سيعرضها لعزلة دولية.

وقال ميشيل عبر قناة "France 2" الفرنسية "ننصح جميعاً إسرائيل بمراعاة أحكام القانون الدولي أثناء قيامها بالدفاع عن نفسها، لا تهتم إسرائيل بالعزلة عن المجتمع الدولي في مرحلة معينة. ولذلك، من المهم بالنسبة لإسرائيل أن تتعامل هذه القواعد بحذر"، وفقاً لموقع "RT عربية" الروسي.

وأشار إلى أن الحصار الكامل للقطاع بأكمله لا يتفق مع القانون الدولي ويجب ضمان حماية المدنيين، مشدداً على أن تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إنشاء الدولتين تعد "أولوية مطلقة" بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

وأكد أنه يجب على الاتحاد الأوروبي تنظيم مؤتمر دولي حول هذه المسألة.

وأضاف "أعتقد أنه من الضروري استخدام الأسابيع القريبة القادمة لتنظيم مؤتمر دولي. يمكن للاتحاد الأوروبي ويجب عليه أن يأخذ زمام المبادرة للدفع باتجاه حل الدولتين وإعداد خطة ملموسة وحلول ملموسة قد تصبح أساسا للتسوية".